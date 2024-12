Jugend ist keine wirklich politische Kategorie, sondern eine Lebensphase mit eigenen Erfahrungen nach der Rekonstruktion neuronaler Netze und Körperfunktionen und Hormonhaushalte.

Mit dem – später erreichten - Wahlrecht ab 16 wurden, oft aus dem Parteinachwuchs des grünen Milieus heraus, entstand die Formation Junges Freiburg 1999. Meist Zwei bis drei Sitze waren immer drin – bis zur Wahl 2024. Anfangs schlossen sich die Gewählten in die Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen ein. Dann, auch als der Gefolgschaft durch JF für den grünen OB Salomon zu heftig wurde, hielten die Gewählten auf Eigenständigkeit. Zuletzt bis zur Neuwahl 2024 bildeten sie mit der Partei Urbanes Freiburg und Ramon Kathrein die Fraktion JUPI mit eigenen Profil.

Der Zusammenschluss zur neuen Faktion mit VOLT, Partei und Urbanes Freiburg nach dem Juni , das Fernhalten von Ramon Kathrein zu FR4U war zwar ein Scope , scheiterte nicht einmal knapp ein halbes Jahr später. Binnen 48 Stunden verabschiedete sich Sophie Kilian zu den Grünen und Julian Schreck in Richtung SPD. Inhaltliche Spuren hatten sie so gut wie keine bis dahin in ihrer Gemeinderatstätigkeit binnen drei Monaten hinterlassen (können.)

Die Instabilität des Jungen Freiburgs e.V. scheint sich seit dem Abgang von Simon Sumbert und der vorherigen Kaltstellung von Sergio Schmidt/ Pax im Tempo zu beschleunigen. Der Ex-JuPI Fraktionsvorsitzende Simon Sumbert, der die Jupi-Fraktion ein Jahr vor der Kommunalwahl 2024 verließ, um neben der Anstellung bei Badenova dann als Fraktionsvorsitzender bei den Grünen-Fraktion zu fungieren, scheint eine neue politische Verlässlicheit gesetzt zu haben.

Die Wahlvereinigung Junges Freiburg e.V. macht schon spätestens seit ihrer Listenaufstellung 2019 als rechte Korperationen mit Damen Verbindungen ihr Faible für „Junges“ entdeckten, negative Schlagzeilen für die damaligen JPG Fraktion. Was die personelle Stabilität in der Politik angeht, scheint eine Konstante eher die Wechsel in gesichertere Lebensverhältnisse zu sein: Sei es Florian Braune oder Simone Ariane Pflaum .

Wie gesagt: Jugend ist eher eine Lebensphase denn eine politisch tragfähige Kategorie.

So schnell wie jetzt ging es allerdings nie.

Das die Zurückgebliebenen über den Fraktiongeschäftsführer und VOLT Bundestags-Kandidaten Nantscheff freundliche Grüße auf erfolgreiches Wirken hinterherschicken, scheint aber auch eher ein substanzloses Fundament in der verbleibenden Fraktion zu offenbaren – oder doch nicht?

(kmm)