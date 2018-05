Ken Livingston verlässt Labour

Der ehemalige Londoner Bürgermeister Ken Livingston verlässt die britische Labour-Partei. Dies schreibt die Tageszeitung „The Guardian“ am heutigen Dienstag. Er wolle mit seinem Rückzug aus der Partei den Fokus wieder auf die wichtigen Dinge lenken, nämlich die Abwahl der Tory-Regierung unter Theresa May, erklärte er.

Livingston war in den letzten Jahren immer wieder mit antisemitischen Aussagen aufgefallen. Ein besonders krasser Ausfall wird derzeit von einer Parteikommission untersucht. Seit 2016 ruht deshalb auch Livingstons Mitgliedschaft in der Partei. Die Labour-Partei ist allerdings nicht nur wegen Livingstons antisemitischer Äußerungen angeschlagen, auch anderen Führungspersonen werden judenfeindliche Tendenzen vorgeworfen. Insbesondere der Vorsitzende Jeremy Corbyn steht in der Kritik.

Livingston war lange Zeit eine der letzten linken Prominenten in der Partei. Als Bürgermeister von London galt er als „der rote Ken“, auch wenn sich das in seinen politischen Maßnahmen nur bedingt zeigte.