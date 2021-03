Kosten der Pandemie auf die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsbereich abzuwälzen ist Schlag ins Gesicht!"

Die Stadt Freiburg will ihre langjährige Praxis Tariferhöhungen über zusätzliche Zuschüsse an die städtischen und externen Träger, wie Caritas, Diakonie oder auch Kitaträgervereine, auszugleichen, im Rahmen der Corona Kürzungen nicht mehr fortzuführen. Da viele soziale Einrichtungen sich voll oder überwiegend durch die Zuschüsse der Stadt finanzieren, bedeutet das Sparmaßnahme in den „systemrelevanten“ Berufen. Dagegen regt sich Protest. Am Montag findet um 14.15 Uhr vor dem Bürgerhaus Zähringen eine Kundgebung mit dem Titel: Nicht auf unserem Rücken! Keine Einsparungen im Sozial- und Erziehungsbereich! statt.

Wir haben mit Matze von der Kita Glacisweg auf dem Freiburger Grethergelände darüber gesprochen, was diese Entscheidung der Stadt für die Kita, ihre Beschäftigten und Kinder bedeutet.