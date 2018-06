Kroatische Polizisten haben gestern auf einen Kleinbus mit Flüchtlingen geschossen, der die kroatische Grenze von Bosnien-Herzegowina aus überquerte und bei einer Sperre nicht anhielt. Durch die Schüsse wurden zwei Kinder verletzt. Die Kinder sollen nicht in Lebensgefahr sein. Insgesamt waren in dem Kleinbus 29 Flüchtlinge zusammengepfercht. Auch Flüchtlinge, die nicht von den Schüssen verletzt wurden, mussten medizinisch behandelt werden. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in einen Wald.