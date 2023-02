Am vergangenen Freitag, den 10. Februar 2023 fand vor der Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Müllheimer Str. in Freiburg eine Kundgebung statt, zu der die Initiative LEA-Watch aufgerufen hatte. Anlass zum Protest bot die rassistische Berichterstattung vieler Medien über eine Massenschlägerei, die in dem Geflüchtetenlager stattgefunden hatte.