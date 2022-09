Containerunterkunft in Frbg.-Hochdorf soll Ende September baulich fertig sein.

Bei einem Presserundgang in der Leinenweberstr. 1 im Industriegebiet Freiburg-Hochdorf gab die Frau Katja Niethammer Leiterin des städischen Amt für Migration und Integration diese Daten bekannt.

1:10

Zuvor hatte RDL bereits für inklusive August die Daten für ukrainische Kriegsflüchtlinge erfragt (siehe auch unten).

Bei der Pressebesichtigung in Anwesenheit des Hochdorfer Ortsvorsteher Hammer wurde als Kapazität der neuen Containerunterkünfte im Umfang von 200 bis maximal 300 Peronen in den neuen - nach aktuellen Gebäudeenergiegesetz gedämmten- Containerunterkunft gesprochen.

Zeitlich soll die Baufertigstellung Ende September sein. Die Mobiliarlieferung soll Bezugsfertigkeit Mitte Oktober garantieren. Der Zeitplan wurde bisher eingehalten. Nur die neue zentrale Pelletheizung wird später geliefert und vorübergehnd anders überbrückt.1:17

Die Stadt hatte sich im April/Mai 22 mit Beschluß des Gemeinderates für den Kauf entschlossen. Der Kaufpreis soll ca. in Höhe eines 5jährigen Mietpreises liegen - mit Rückkaufoption. 0:53

Für den Ortschaftsrat , der auch vor seiner Zustimmung zu einer 5-Jährigen Nutzung in der naheliegenden Feuerwehr eine Anwohnendenversammlung durchgeführt hat, kommt es vorallem auf die zugesagte Sozialbetreuung und eine bessere VAG Anbindung an. Schulen und Kndergärten im Stadteil bereiten sich schon auf die Aufnahme neuer Kinder vor. So Herr Hammer. 1:34

0:22

(kmm)

Anlage auf Anfrage von RDL gab die Stadt ausserdem bekannt:

Aufschlüsselung der seit März 2022 registrierten Geflüchteten aus der Ukraine, kumuliert:

Monat Anzahl ukr. Geflüchtete März 691 April 1604 Mai 1820 Juni 1889 Juli 2015 August 2386

Zum Stichtag 01.09.22 wurden insgesamt 2.179 Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 Aufenthaltsgesetz / AufenthG erteilt.

Zusätzlich wurden 207 so genannte Fiktionsbescheinigungen an ukrainische Staatsangehörige erteilt.

Von den o.g. 2.179 Aufenthaltserlaubnissen in der Form eines elektronischen Aufenthaltstitels sind 99 an Drittstaatsangehörige erteilt worden. Zusätzlich wurden 11 Fiktionsbescheinigungen an Drittstaatsangehörige ausgestellt.