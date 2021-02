Der Bauverein Wem gehört die Stadt aus dem Mietshäusersyndikat, die Wohnbaugenossenschaft Esche und die Syndikatsprojekte, die in Kleinescholz bauen wollen, kritisieren in einem aktuellen offenen Brief an LandtagskandidatInnen das derzeitige Landeswohnraumförderprogramm. Wir haben mit Helma vom Bauverein Wem gehört die Stadt gesprochen..