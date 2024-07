Mietshäuser-Syndikat und Esche sehen Sozialquote nicht als Hindernis, fordern aber mehr Unterstützung vom Land

Am 1. Juli endete die Frist für die erste Bewerbungsrunde für das Baugebiet Kleineschholz im Stühlinger. Martin Horn hatte in seiner ersten Rede als Freiburger Oberbürgermeister angekündigt, in diesem Baugebiet komplett auf gewinnorientierte Investoren verzichten zu wollen. Daraus wurde später eine Beschränkung auf gemeinwohlorientierte Akteure. Nun durften sich auch Unternehmen für MitarbeiterInnenwohnungen bewerben. Knapp 30 Bewerbungen sind eingegangen. Martin Horn spricht, wie könnte es anders sein, von einem tollen Erfolg. Bewerbungen abgegeben haben auch Helma Haselberger und Hubert Hoffmann mit ihren jeweiligen Gruppen. Helma ist beim Bauverein Wem gehört die Stadt aus dem Mietshäuser Syndikat, der zahlreiche Syndikatsgruppen im Bewerbungsprozess unterstützt hat. Fünf Syndikatsprojekte haben sich letztlich auf Kleineschholz beworben. Interesse hatten zuvor noch einige weitere Gruppen. Die schwierigen Rahmenbedingungen haben aber offenbar einige abgeschreckt. Helma selber ist beim Projekt EOS aktiv. Hubert ist Vorstand der Kleingenossenschaft Esche, die anders als die großen Genossenschaften Heimbau, Familienheim und Bauverein, im Baugebiet Kleineschholz bauen will. Die Esche plant etwa 60-70 Wohnungen zu errichten. EOS als eines von fünf Syndikatsprojekten plant gut 30 Wohnungen zu bauen. Beide kalkulieren derzeit mit Sozialmieten von knapp 10 € und „freifinanzierten“ Wohnungen von etwa 15 €/qm. Auch wenn sie gewillt sind ihren Teil zu Kleineschholz beizutragen, sind die finanziellen Herausforderungen gerade enorm. Wir haben uns darüber mit den beiden unterhalten.