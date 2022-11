Langfristig 0-Euro-Ticket - jetzt Fortsetzung des 24-Euro-Sozialtickets

Lange hat es gedauert, bis in Freiburg 2016 ein Sozialticket für Bezieher*innen von Sozialleistungen eingeführt wurde. Das vergünstigte Regioticket kostete 34 Euro, bevor dann der 9-Euro-Ticket-Sommer kam. Danach beschloss der Gemeinderat auf Initiative der JUPI-Fraktion, den Preis nicht gleich wieder auf 34 Euro zu heben, sondern zunächst für ein halbes Jahr den Zuschuss um 10 Euro zu erhöhen: 24 Euro kostet das Ticket derzeit also, geplant ist dies bisher bis zum 31. März 2023.

Das Bündnis Sozialticket Freiburg fordert nun in einem Schreiben an den Gemeinderat u.a., den Oberbürgermeister und den Sozialbürgermeister, diese Preisreduktion fortzusetzen. Die Fraktion Eine Stadt für alle möchte jetzt, dass die Forderungen des Bündnisses in der kommenden Sitzung des Sozialausschusses thematisiert werden. Darüber haben wir mit Gregor Mohlberg, Fraktionsvorsitzender und -geschäftsführer von Eine Stadt für Alle, gesprochen. Er weist auch darauf hin, dass es längerfristig eines grundlegenden Umbaus in der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs bedarf.