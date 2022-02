Lasst uns doch mal über eine Zunahme von Polizeigewalt reden

Nach den tödlichen Schüßen auf Polizist*Innen in Kusel, möchte die BZ(Bullen Zeitung) am 01.Februar 2022 auch gerne über krasse Gewalt gegen Team Blau berichten. Nur doof das in Freiburg sich niemand daran erinnern kann, das auf Cops geschossen wurde. So muss halt die linke Szene herhalten und ein Beispiel aus dem Jahre 2006 wird herangezogen. Im Rahmen der D.I.Y. against the state- Tage, bei der es zu massiver Polizeigewalt kam, wurde auch ein Polizist verletzt.

Dass Gewalt von Polizisten gegen, zu meist rassifizierten, Mitmenschen alltag ist und die Gewaltausübenden in den allermeisten Fällen strafffrei davon kommen, ist der eigentliche Skandal!

Das der letzte Mord an eine Polizistin hier in Baden-Würtemberg stattfand wird komplett ausgeblendet. Michèle Kiesewetter wird am 25.04.2007 vom dem rechtterroristischen Nazinetzwerk NSU hingerichtet.

Der Kommentar will nicht die Morde an Poliziste*Innen verhamlosen oder relativieren, sondern der einseitigen und reaktionären Berichterstattung der BZ(BullenZeitung) was entgegensetzen

Flo