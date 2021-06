Leben unter Hochspannungsleitungen soll bleiben - Verlegung und Vergrabung für Stadt zu teuer

Eigentlich ist der Zeitpunkt sehr günstig: Sowohl DB Netze für ihren Bahnstrom wie BN Netze müssen im Zusammenhang mit der Erschliessung des Stadtteil Dietenbach Nord ohnehin ihre Trassen bündeln.

Ihre das Gebiet Haslach-Haid überragenden Freileitungen, die die Bewohnerinnenunter mit Höchst-Spannung in Gesundheit und Leben beeinträchtigen, sollen dann saniert werden. Eine Bewohnerinnen Initiative verlangte deshalb seit 2018 eine Verlegung der DB Bahn Netze an die Guildford/Besancon Allee und die unterirdische Führung der BN Netze im Gebiet.

Eine von der Stadt 2019 in Auftrag gegebenen Gutachten erklärte beide Forderungen für prinzipiell technisch machbar . Das Problem ergab sich eher aus dem - städtischen - finanziellen Aufwand.

Die DB Bahn will ab 2025 ca 4 Millionen € ausgeben für die Sanierung der Masten über Haslach Haid. Eine Umverlegung an die Autotrasse Besancon-/Guildford allee würde ca. 8 Mio Kosten. Die Gegenrechnung welche Entlastung durch neue Baurechte möglich seien, fehlte in der ablehenden Stellungnahme der Stadtverwaltung.

BN-Netze, an der die Stadt via Badenova beteiligt ist, rechnet mit Tieflegungsaufwand in Erdkabeln mit Kosten von ca. 8 Mio. €. Trotz prinzipieller technischer und finanzieller Machbarkeit sieht sie mit ihrem Gesellschafter Stadt angesichts einer "erheblichen Anzahl von Unsicherheitsfaktoren" (geringer Tiefenraumplatz, ggf. Baumschutzmassnahmen, 12 statt 6 Monaten Bauzeit oder auch Kosten des Rückbaus) wird diese Lösungs seitens der Stadtverwaltung als nicht prioritär abgelehnt.

Die Mehrzahl der Fraktionen - Grüne1:26- SPD 1:32- CDU1:06- Jup0:17i zeigte sich der ablehnden Vorgabe der Stadtspitze gegenüber zustimmend - bedauernd für die Anwohnenden versteht sich .

Die Minderheit aus Freie Wähler 0:49und EFSA 0:42lehnt diese rein finanzielle Priorisierung zu Lasten der Bewohnerinnen als nicht stichhaltig an.

Angesichts der Negierung der Stadtverwaltung bleibt nur ein Antrag nach § 34 GemO wie Baubürgermeister Haag gegenüber Stadtrat Winkler erläuterte.0:30 Zu diesem müßten sich zumindest Freie Wähler und EFSA entschliessen und die Anwohnerinnen auf JUPI und SPD wie Grüne Druck machen, dem zuzustimmen z.b. im nächsten Doppelhaushalt.

Hier noch die Rede von Stadtplanungsamtschef Jerusalem 8:17und Herrn Assis5:09 vom Halsacher Bürger verein