Am 3. Oktober war nicht nur Tag der deutschen Einheit, sondern auch Tag der Offenen Moschee. Das soll Besucher*innen eine mögliche Angst vor dem Islam nehmen. Und ihr Selbstverständnis ausdrücken, dass Muslim*innen Teil von Deutschland sind. Auch die Ahmadiyya Muslim Jamaat hatte ihr Gebetszentrum in der Klarastraße in Freiburg geöffnet. Einen Tag später stellten sie sich im Bürgerhaus Zähringen vor, unter dem Titel: „Wir sind alle Deutschland“. Wir haben die Veranstaltung besucht.