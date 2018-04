Liebe ist nicht illegal: LGBTIQ*-Aufruf vor Commonwealth Meeting

Diese Woche findet in London das Commonwealth Heads of Government Meeting statt. Zu Beginn des Gipfeltreffens der Staatsoberhäupter aller Commonwealth-Staaten haben queere Aktivisten eine Nachricht an die Wand des Westminster-Palace projiziert.

In großen Lettern konnte man dort „In 37 Commonwealth countries, love is illegal“ lesen. Es ist ein Aufruf an Theresa May und ihre Gäste, die Strafbarkeit der Homosexualität in 37 der 53 Commonwealth Nationen endlich abzuschaffen. Häufig sind die homophoben Gesetze nicht, wie man vermuten könnte, der Kultur der Staaten selbst entsprungen, sondern von der Kolonialmacht auferlegt worden. Somit sind sie, auch wenn Homosexualität und gleichgeschlechtliche Ehe in Großbritannien selbst legal sind, ein direktes Erbe der britischen Kolonialzeit. Es liegt nun in der Verantwortung Großbritanniens, dieser Art der Diskriminierung und Kriminalisierung ein Ende zu bereiten. Das und eine offizielle Entschuldigung fordert das Bündnis „All Out“, welches für die Aktion verantwortlich ist. Dem Treffen wird angesichts des nahenden Brexits eine besondere Bedeutung beigemessen.