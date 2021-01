Wie klingt politischer Aktivismus? Wir haben Aktivist*innen auf der ganzen Welt nach ihrem persönlichen Protestsong gefragt und den Geschichten, die sie damit verbinden. Ob subtile Kritik in einem Dancehall-Album in Simbabwe oder einem Rocksong in Belarus, der nur scheinbar von drei Schildkröten handelt – Protestsongs haben eine enorme Bedeutung für politischen Protest.