Protestsongs. Geschichten von Musik und Aktivismus

Politische Musik stiftet kollektive Identität, transportiert Kritik, manchmal so subtil, dass sie in autoritären Regimen an der Zensur vorbei geht. Musik kann zur Hymne werden, Geschichten von der Vergangenheit oder einer besseren Zukunft erzählen. Für den südnordfunk im Januar haben wir Aktivist*innen aus der ganzen Welt nach ihrem persönlichen Protestsong gefragt – und was politische Musik für sie ausmacht. Ihre Geschichten und Beiträge zu musikalischer Opposition in Kamerun und Uganda hört ihr am Dienstag, den 05.01. um 16 Uhr auf Radio Dreyeckland.