Lokalverein fordert Bürgerbeteiligung bei Stadtbau- und BIMA Plänen

Im Freiburger Stadtteil Haslachs stehen im Gebiet zwischen Feldberg-, Blauen-, Uffhauser- und Basler Straße einige städtebauliche Veränderungen an. In der Belchenstraße wurde schon abgerissen und neugebaut. Wir hatten schon im Juli über die Debatte im Bauausschuss berichtet, rund um die Stadtbaupläne Häuser östlich der Uffhauser Straße abzureißen und neu zubauen. Nun hat sich Ende November der Lokalverein Haslach mit einem ausführlichen offenen Brief in die Debatte eingemischt. Grund: Man befürchtet Fehlentwicklungen in Haslach. Wir haben mit Markus Schupp, dem Vorsitzenden des Lokalvereins Haslach, gesprochen.