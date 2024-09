Machtkampf von Islamisten ausgetragen auf dem Körper von Frauen

Ein Entwurf für eine Senkung des Heiratsalters für Mädchen auf 9 Jahre, schaffte es sogar in deutsche Medien. Thomas von der Osten-Sacken von der Hilfsorganisation Wadi ordnet das Geschehen für Radio Dreyeckland ein. Er glaubt zwar, dass der jetzige Gesetzentwurf, ebenso wie ähnliche frühere Initiativen keine Mehrheit im irakischen Parlament findet, sieht ihn aber im Rahmen ständiger Versuche, islamischen Geistlichen Macht in der Gesellschaft zu verschaffen. Dazu gehört die Aufspaltung der Gesellschaft in religiöse und ethnische Gruppen, in denen jeweils traditionelle Autoritäten das Sagen haben, etwas was viele junge Irakis vehement ablehnen. Auch Iran hat seine Finger im Spiel. Schließlich weist Thomas auch darauf hin, dass es auch ohne gesetzliche Grundlage viele Kinderehen im Irak gibt.

