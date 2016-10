Massenabschiebung trifft 95 Personen, 7 aus Freiburg

Am heutigen Dienstag, den 25. Oktober, wurden 95 Menschen vom Baden-Airpark in den Kosovo abgeschoben. Ursprünglich hatte das Regierungspräsidium nach eigenen Angaben sogar 142 Personen abschieben wollen. Somit scheint das RP auf einen neuen Flugzeugtyp zurückzugreifen. Das Platzangebot der gewohnten Bulgaria Air Maschine hätte für eine Massenabschiebung in dieser Größenordnung wohl nicht gereicht. Immerhin 47 Menschen konnten sich also der Verschleppung entziehen. Die Sammelabschiebung traf auch 32 Kinder bis 14 Jahren. 2 Betroffene wurden direkt aus Landeserstaufnehmeeinrichtungen abgeschoben. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe gehörten 15 Personen der Romaminderheit an. Auch aus Freiburg wurden 7 Personen abgeschoben. Berichten zufolge handelte es sich hierbei um eine Familie mit 5 Kindern, die aus einer Wohnung abgeholt wurde. Der nächste Sammelabschiebeflug findet laut Aktion Bleiberecht bereits am nächsten Montag, den 31.10.2016, statt. Ziele sollen dann Belgrad und Skopje sein. (FK)