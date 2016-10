Größtenteils Roma nach Tirana abgeschoben

Am gestrigen Montag, den 17. Oktober, wurden, 51 Menschen vom Baden-Airpark nach Albanien abgeschoben. Ursprünglich hatte das Regierungspräsidium nach eigenen Angaben 74 Personen abschieben wollen. 23 Menschen konnten sich also der Verschleppung entziehen. Die Sammelabschiebung traf auch 15 Kinder bis 14 Jahren. 9 Betroffene wurden direkt aus Landeserstaufnehmeeinrichtungen abgeholt. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe gehörten 40 Personen der Romaminderheit an. Der nächste Sammelabschiebeflug findet laut Aktion Bleiberecht am 25.10.2016 in den Kosovo statt. (FK)