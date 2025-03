Massive Polizeigewalt auf der 8.-März-Demo in Berlin

Der 8. März ist weltweit ein Tag des Kampfes für Frauenrechte und gesellschaftliche Gerechtigkeit. Doch in Berlin zeigte sich an diesem Tag auch eine andere Realität: Polizeigewalt gegen Demonstrierende. Besonders im Palästinablock der internationalistischen Demonstration ging die Polizei mit massiver Gewalt vor. Festnahmen, Schläge, Einschüchterung – das berichten Zeuginnen und Betroffene. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei bei linken Protesten brutal durchgreift. Kritikerinnen sehen darin ein Muster, das sich in den letzten Jahren verschärft hat. Doch was bedeutet diese Gewalt für die Menschen, die sie erleben? Eine Aktivistin, die am 8. März von der Polizei angegriffen wurde, erzählt uns ihre Erlebnis und der von viele anderen, die auf die Straße waren.