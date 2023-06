An diesem Dienstag gab es erneut einen massiven Repressionsschlag gegen die französische Umweltbewegung. Der freie RDL-Mitarbeiter Luc berichtet von den Hausdurchsuchungen in Notre-Dame-des-Landes und anderen Festnahmen, von denen u.a. Loic betroffen war, ein Aktivist der nach dem G 20 Gipfel 16 Monate im Knast saß. Luc befürchtet, dass das Netzwerk soulèvements de la terre am Mittwoch bei der Sitzung des Ministerrats verboten werden könnten.