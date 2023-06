Wir haben mehrfach über die Repression gegen die Umweltbewegung in Frankreich berichtet. Am Mittwoch wurde nun tatsächlich das Netzwerk „soulèvements de la terre“ (Aufstand der Erde ) vom Ministerrat verboten. Dagegen gab es zahlreiche Proteste. Zuvor hatte es am zahlreiche Hausdurchsuchungen und Festnahmen gegeben. Wir fragten unsere freien Mitarbeiter Luc aus Frankreich nach dem aktuellen Stand.