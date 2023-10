Mauerblümchen Freiburg Pass soll wachsen - CDU zeigt schon Skepsis

Im laufenden Jahr sind 600 Freiburg-Pässe ausgegeben worden. 3-4 % derjenigen Menschen, die anspruchsberechigt wären. Der Freiburg-Pass wird bei zahlreichen Institutionen anerkannt: Theater Freiburg, SC Freiburg und andere wie auch RDL machen Preisnachlässe.

Meist die gleichen wie für Kinder- und Jugendliche, Studenten,Grundrentebeziehende oder Freiwilligendienste.

Die Vorlage will den Kreis auch auf Wohngeldbeziehende ausdehnen. Angestrebt wird 2.000 ausgegebene Freiburg Pass Cards in 2024.

Um die Bewerbung aber auch Synergien zur Familien-Card- auf- und auszubauen, sollen die Ausgabe Stellen auf 24 erweitert und die Werbung intensiviert werden.1:08

Die Verbesserung des realen Angebotes, die mit der Freiburg-Card verbilligt werden, ist aber noch erst als zweiter Schritt vorgesehen interessant ist allerding, das wohl in Wahlkampf- Griff der Vertreter der CDU, Klaus Schüle, schon mal in verbale Distanz ging:0:27

Die Ermunterung für Pseudo-Angebótsverbilligungen wie z.b. in der mit öffentlichen Geldern grosszügig renovierten Eugen-Keidel Therme (1€ !) sollen so wohl von der Union ermuntert werden werden

(kmm)

Gesamtdebatte13:10