May verliert Mehrheit im Parlament

Die konservative britische Ministerpräsidentin Theresa May hat bei den Wahlen am Donnerstag ihre Mehrheit im Parlament verloren. Zwar blieben die konservativen Tories bei weitem stärkste Fraktion, sie konnten aber nicht wieder die einfache Mehrheit von 326 Sitzen im Unterhaus erreichen. Für May ist das eine schwere Niederlage, nachdem sie im April mit der Begründung, sie brauche eine größere Mehrheit im Parlament, um ihre Position bei den Verhandlungen über die Bedingungen des Brexit mit der EU zu stärken. May will um 11 Uhr eine Erklärung zum Wahlergebnis abgeben. Der Chef der oppositionellen Labour Party, Jeremy Corbyn hat bereits ihren Rücktritt gefordert.