Meet The Beat am Samstag, 03. April, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 78: Es ist der triumphale Abschluss eines eher turbulenten Jahres - im Dezember 1968 kann Berry Gordy auf die bis dahin erfolgreichsten Wochen der Motown-Geschichte anstossen, nachdem Diana Ross & The Supremes zusammen mit den Temptations nicht nur ihr erstes gemeinsames Album in die Charts bringen, sondern mit ihrer TV-Show "TCB" am 9.12.1968 auch die erfolgreichste Prime-Time-Sendung des Jahres auf den Bildschirm zaubern.