This Is The Motown Sound - Folge 193 Im Sommer '76 feiert einer der ganz grossen Soul-Stars sein Debut: Nach fast 20 erfolgreichen Jahren in den Soul-Charts veröffentlicht Jerry Butler mit "Love Is On The Menue" seine erste Platte für Tamla-Motown. Dazu gibt es die bis dahin erfolgreichste Single der Commodores und ein weiteres Album von Willie Hutch.