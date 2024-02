Meet The Beat am Samstag, 10. Februar 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 176 Zwei weitere wegweisende Motown-Alben aus dem Frühjahr 1975 kommen von Smokey Robinson und den Commodores: Während der ehemalige Leadsänger der Miracles mit seinem 3. Soloalbum "A Quiet Storm" einem neuen und sehr erfolgreichen US-Radioformat den Namen gibt (!) und mit "Baby That's Backatacha" seinen ersten Nummer-1-Hit feiern kann, legen die Commodores mit ihrer 2. LP "Caught In The Act" nach und sorgen für ordentlich Nachschub in Sachen Funk.