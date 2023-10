Meet The Beat am Samstag, 14. Oktober 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 166 Nach seinem Nummer-1-Hit "Boogie Down" liefert Eddie Kendricks im Frühjahr '74 das gleichnamige Album nach, das ebenfalls die Spitze der Soul Charts erreichen sollte. Ebenfalls neu in den Plattenregalen fanden sich das 2. Solo-Album von Smokey Robinson sowie erfolgreiche Singles von Stevie Wonder und The Undiputed Truth - und natürlich die allererste Motown-Single, die Anfang April 1974 überraschend Platz 1 der bundesdeutschen Charts erreichen sollte. Mehr dazu in Folge 167 am 4. November 2023.