Meet The Beat am Samstag, 21. September 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 198 Ende 1976 können sich einige bekannte ehemalige Motown-Acts über ihre neuesten Platten freuen: Neben dem Debut-Album der Jacksons auf Philadelphia International gibt es erfolgreiche Disco-Hits der Four Tops und The Undisputed Truth - deren Mentor und Produzent Norman Whitfield im Januar '77 mit seinem Filmsong "Car Wash" von Rose Royce Stevie Wonder von Platz 1 der Pop-Charts verdrängen wird.

