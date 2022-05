Meet The Beat am Samstag, 28. Mai 2022, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Mit Richie Barretts "Some Other Guy" und Doctor Feelgoods "Mr. Moonlight" kommen im Mai 1962 gleich zwei R&B-Klassiker aus den USA in die gut sortierten britischen Plattenläden, die schon bald im Repertoire der Beatles und anderer Liverpooler Bands auftauchen sollten. In den US-Charts hat derweil Mr. Acker Bilk als erster Engländer überhaupt einen transatlantischen Nummer-1-Hit - und aus Göteborg schicken sich die Spotnicks an, mit ihrer ersten britische Single zur international erfolgreichsten Schwedenband der 60er Jahre zu werden.