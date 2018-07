Mitglieder von Pussy Riot aus der Haft entlassen und sofort in Gewahrsam genommen

Die Mitglieder der politischen Künstlerinnengruppe Pussy Riot, die nach einer Aktion beim Finale der Fussball-Männerweltmeisterschaft verhaftet worden waren, sind am gestrigen Montag wieder in Gewahrsam genommen worden. Die vier Mitglieder kamen am gestrigen Montag wie geplant aus der Haft und wurden am gleichen Tag noch in Gewahrsam genommen. Sie verbrachten die Nacht in Polizeistationen. Grund für diese Gewahrsam ist nach Angaben der Pussy Riot, dass die Behörden ihnen unangemeldete Auftritte vorwerfen. Dafür drohen ihnen bis zu zehn weitere Tage Haft.

Mitte Juli hatte ein Gericht vier Mitglieder der Pussy Riot zu 15 Tagen Haft verurteilt. Sie waren während des Endspiels der Fussball-Männerweltmeisterschaft in Polizeiuniformen über den Fussballfeld gerannt. Kurz nach der Aktion hatten die Pussy Riot in den sozialen Netzwerken die Freilassung aller politischen Gefangenen, das Ende von Festnahmen bei friedlichen Protesten und die Einführung politischen Wettbewerbs in Russland gefordert. Das Gericht hielt die Aktion für eine "gravierende Verletzung der Regeln über das Benehmen von Zuschauern".

(mc)