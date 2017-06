Morde von Endingen und Kufstein eignen sich nicht als Argument für Datenerfassung via Maut und massenhafte DNA-Analysen

Die Ermittlung eines Tatverdächtigen bei den Sexualmorden an zwei Frauen in Endingen und Kufstein wird nun als Argument gebraucht, um eine Auswertung von Mautdaten in Deutschland und massenhafte DNA-Abgleiche zu fordern. Michael Menzel war für RDL auf der Pressekonferenz der Polizei in Endingen. Einen entzscheidenden Beitrag ungezielter DNA-Analysen bei der möglichen (!) Aufklärung des Falles sieht er ebensowenig, wie einen Zusammenhang mit Mautdaten, wenn sie nach dem deutschen System erhoben würden.

Einen weiteren Bericht mit Tonaufnahmen, findet Ihr als Dorfnachricht vom 3. Juni auf dieser Webseite.