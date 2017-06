Mutmasslicher Täter seit Freitag in Haft

Am Ende ging es dann doch schnell. Eine Speichelprobe, die bei der Erstvernehmung am Mittwoch den 31.Mai genommen worden war, rundete die Indizienkette der Ermittlingen des LKA Tirol und der Soko Erle im PP Freiburg ab. Am Freitag Nachmittag, den 2.6.17, wurde gegen einen 40 -jähriger LKW-Fahrer aus einer Spedition und mit Wohnsitz im Raum Freiburg von einem Haftrichter am AG Freiburg ein Haftbefehl wegen „dringenden Tatverdachtes wegen Vergewaltigung und Mord an Carolin G.“ erlassen.

Dieser streitet jedoch beide Taten (Endingen/Kufstein) an der 27 järigen Carolin G. und der 20 jährigen Erasmus-Studentin Lucille K. weiterhin ab.

Die den Haftbefehl begründende Indizienkette war jedoch wohl weder durch DNA-Beweis noch wahllose Auswertung von 50.000 Datensätzen aus der Kufsteiner Mautstelle gelieferten Daten möglich geworden.

Nur die von Polizeitauchern im Januar 2014 aus dem Inn geborgene Eisenstange eines LKW mit Blutanhaftungen der in Kuftsein getöteten Lucille K., die von der Emmendinger SOKO „Erle“ (=Name des Gewann zwischen Endingen und Bahlingen) eindeutig auf einen speziellen LKW-Typ und Hersteller zugeordnet werden konnte, ermöglichte – so der Soko-Leiter KOR Kerber - die sinnvolle Reduktion auf 13 in Frage stehende LKWs diverser Speditionen, die am 14. Januar 2014, den Ermordungstag der getöteten fanzösischen Erasmus-Studentin Lucille K. - wegen des Sonntagsfahrtverbot - eine Standzeit in Kufstein einlegen mussten.

Die Hypothese des Tiroler LKA, vertreten bei der PK am Samstag durch LKA Chef W.Puppe, dass ein Fernfahrer als Täter in Betracht kam, die Beharrlichkeit diese Hypothese immer wieder mit europäischen Polizei-Dienststellen und ihren offenen Sexual- und Tötungsdelikten anzusprechen, ermöglichte erst jetzt die Voraussetzungen des Fahndungserfolges. Bereits im Januar konnte eine hinreichend wahrscheinliche Ähnlichkeit der gelegten DNA Spuren angenommen werden.

Doch hing zunächst das auf Basis eines aus rudimentären DNA-Spuren Materials in Kufstein und Endingen extrapolierten Molekularsachgutachtens völlig in der Luft.

Erst als die übereinstimmenden Zeugenaussagen zu einem dunkelroten Kleinwagen in den Weinbergen bei Endingen /Bahlingen, die aus den Ermittlungen der Soko Erle stammten (ein bau- und farbgleicher PKW, allerdings mit einer andereren Zulassung war im Besitz des Tatverdächtigen) und die Einwahl des Handys des jetzt dringend Tatverdächtigen am Tattag in Endingen scheint die Indizienkette, die auf den 40 jährigen LKW-Fahrer deutet, der aus den Unterlagen der von der Kriminalpolizei angeschriebenen Speditionen stammt, geschlossen zu haben.

Dass die von Ihm am Mittwoch genommene Speichelprobe nicht im Gegensatz, sondern wohl in (Teil-)Übereinstimmungen zu den Resten des DNA Material des Spurenlegers sowohl in Kufstein wie Endingen steht, war nützlich, aber in der Kette wohl (letztlich) nicht entscheidend.

Das gleichwohl dem Endinger Bürgermeister, Schwarz, ein flammender Apell für die DNA-Fahnungsgesetzes Inititiative des CDU Innenministers Wolf entglitt, glich eher dem Pfeifen im Wald statt vernünftiger Erwägung an Hand von Tatsachen.

Während die Kriminalbeamten angesichts des Abstreitens der Taten durch den Inhaftierten ihre Indizienkette nun umfänglich untermauern müssen, haben die beteilgten Juristen der Staatsanwaltschaften und Gerichte, die Feinheiten des Strafprozess-Rechtes in der EU zu taxieren. Da der mutmassliche Täter einen rumänischen Pass besitzt, sich im Raum Freiburg nur niedergelassen hat, die Tat an der französischen Staatsbürgerin Lucille K. aber in Kufstein/Österreich begangen wurde, ist die deutsche Straf-Justiz wohl dafür nicht zuständig. Das wird weniger für die kriminalistischen Untersuchungen eher für die strafrechtlichen Verfahren in der Folge grössere, vor allem zeitliche Konsequenzen haben.

(kmm 3.+4.6.17)