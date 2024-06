Musikmagazin 03.06.24 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Der Frühling spült aktuell viel Regen in unsere Region. Aber zum Glück auch jede Menge gute Musik: Midan ist rechtzeitig mit seinem Album, Conversations in Blue, zur Stelle. Das Album erschien kürzlich auf Casual Low Grind.

Der Kölner Beatmaker entführt uns mit seinem neuen Instrumentalprojekt „Conversations in Blue“ auf eine klangliche Reise, die die Grenzen der Zeit überschreitet. Inspiriert von den Jazzklängen vergangener Jahrzehnte, schafft Midan eine Hommage an eine Ära, die in den Herzen von Jazz-Enthusiasten weiterlebt.

Mitten im Herzen von Köln, zwischen den belebten Straßen und versteckten Gassen, liegt ein Ort, der wie eine Zeitkapsel anmutet: das Metronom. Dieser Ort ist ein Heiligtum für Jazzliebhaber und ein Refugium für tiefgründige Gespräche und musikalische Entdeckungen. Genau hier fand Midan die Inspiration für seine neueste Klangreise. In den heiligen Hallen des Metronoms begann die Idee für „Conversations in Blue“ zu keimen und zu wachsen.

„Conversations in Blue“ ist mehr als nur ein Album; es ist eine Hommage an die jazzgetränkte Seele einer vergangenen Ära. Die Beats von Midan entfalten sich wie eine moderne Symphonie, die die Essenz des klassischen Jazz in sich trägt. Die Instrumentals auf diesem Album sind sorgfältig komponiert und arrangiert, sodass jede Note und jeder Klang wie ein liebevoller Gruß an die Jazzgrößen vergangener Zeiten wirkt. Das Album wurde von Midan selbst produziert und mit einer Sorgfalt und Hingabe gestaltet, die in jedem Track spürbar ist.

Unterstützt wurde er dabei von Flitz&Suppe (Mastering), die Fotografien, die das Album visuell untermalen, stammen von Pangea, während das ansprechende Coverdesign von Anton Pfurtscheller kreiert wurde. Zusätzliche Unterstützung erhielt das Projekt von Hubert Daviz. Der Titel „Conversations in Blue“ ist treffend gewählt, denn das Album gleicht einem musikalischen Gespräch. Es ist ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen den Einflüssen des klassischen Jazz und den modernen Interpretationen von Midan. (Whudat)

Zudem mit dabei:

Soulmade (Backyard Flava Vol.2), Noyland (Welle9 - Zweite Sendung), Flo Filz (handful), Jerome Thomas (Submerge), Gabiga (Within), 12Vince (Motel12), Alyssa (BPM), V. Raeter aka READY (Thank You Have A Nice Day), Bartman (Loop it up)

Zudem könnt Ihr in der heutigen Sendung eine Vinyl von Midan - "Conversations in Blue" gewinnen!!

Kefian