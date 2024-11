Musikmagazin 04.11.24 Various Artists

Yo!

Gelich zwei von meinen Lieblings Beat Producern, sind heute großes Thema in meiner Sendung:

Zum einen Twit One mit "Nap" und zum anderen Wun Two mit "Forest Folks".

„Nap“ ist eine EP des Kölner Produzenten Twit One, der für seine entspannten, jazzigen Beats und ausgefeilten Sampling-Techniken bekannt ist. Kurz Cool Bap. Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel für Twit Ones Fähigkeit, Klanglandschaften zu erschaffen, die sowohl nostalgisch als auch frisch wirken. Ideal zum Innehalten und Entspannen! Ein warmes Vinyl-Knistern, sanfte Melodien und subtil komplexe Rhythmen. Jeder Track auf „Nap“ fühlt sich wie ein kurzes, verträumtes Zwischenspiel an, das den Hörer dazu ermutigt, eine Pause vom Alltagsstress zu machen und einfach mal bewusst ein und aus zu atmen.

Forest Folks von Wun Two ist eine Hommage an die stillen Wunder des Waldes. Das leise Rascheln der Blätter, der Gesang der Vögel, und das Flüstern des Windes. Inspiriert von der Essenz der Natur, spannt Wun Two einen Rahmen von düsteren Klängen und organischen Texturen, die seinesgleichen suchen. Jeder Titel spiegelt die Tiefe und Vielfalt der natürlichen Welt wider, und nimmt uns mit auf eine meditative Reise durch Mythen und Legenden des Waldes.

(Dank Mutombo Records könnt ihr in der heutigen Sendung ein Vinyl Exemplar von Nap gewinnen

Wun Two Forest Folks

Twit One - Nap

Zudem mit dabei:

Döll (Weg vom Weg), Beppo (Sphäre), Ray Lonzano (HiYA) Moosedawa (Paramnesia), Brenk Sinatra (Midnite Ride 3), Curse feat Cora E. Stieber Twins, Aphroe (Familia), Wilczynski feat Just Sax & Chris Duke (Beats with Brothers Vol. 9)

Enjoy!

Kefian