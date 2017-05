Musikmagazin 08.05.17 Yussef Kamaal 17 Uhr

Dort, wo die Grenzen zwischen den Londoner Sounds und Stilen verschwimmen, setzen Yussef Dayes und Kamaal Williams (alias Henry Wu) seit 2015 ihre Ausrufezeichen aus 70s Jazz-Funk, Avantgarde und Elektronik. Aufgewachsen in London mit Jungle, Grime und Broken Beats, ist der Jazz-Ansatz von Yussef Kamaal Williams geprägt durch den Basssound der Piratensender, ähnlich wie die US-Kollegen Robert Glasper oder Kamasi Washington Hip-Hop in ihre Musik einfliessen lassen. Weitere Inspirationen sind der freiheitliche Anything-Goes-Spirit des 1970er Jazzfunk eines Herbie Hancock oder Mahavishnu Orchestra, während das Pianospiel an Thelonious Monk und das Drumprogramming an Kaidi Tatham angelehnt ist. Mit Dayes an den Drums und Williams an den Keys haben sich zwei Könner gefunden, die es verstehen, die spontane Energie einer Jam-Session in vollendete Stücke zu transformieren. Ende des vergangenen Jahres ist nun endlich ihr Debütalbum «Black Focus» erschienen, für das sich der renommierte BBC Radio 1-DJ und Betreiber der Plattenfirma Brownswood Gilles Peterson die Rechte gesichert hat.

"Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Duo Yussef Kamaal aus privaten und unvorhersehbaren Gründen nicht mehr gemeinsam in der ursprünglichen Besetzung auftreten wird. Damit die Fans von Yussef Kamaal auch weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Musik in der Kaserne Basel zu erleben, wird das folgende Line-Up performen: «Yussef Dayes presents Black Focus» featuring Tom Driessler, Mansur Brown und Yussef Dayes.“