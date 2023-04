Musikmagazin 17.04.23 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Es ist wieder soweit...

Eine neue Ausgabe vom Montag Musikmagazin, mit frischer und aktueller Musik aus den Bereichen Rap, Hip Hop und Hip Hop Instrumentals wartet auf Eure Ohren. Wie gewohnt, weit weg jeglicher Chartplatzierung. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden ;-)

Seit vielen Jahren möchte ich die beiden Künstler schon in der Sendung zum Interview begrüßen, und heute ist es endlich soweit: Slowy & 12Vince melden sich zurück mit Ihrem neuen Album: EUPHORIA erscheint am 21.04.23 via AKAI47 Records.

Wir haben in der Mittagspause ein kurzes Interview geführt und über Kunst, Kommerz und Untergrund geredet. Mehr will ich eigentlich vorab noch nicht verraten...

Zudem mit dabei:

Bokoya & Gianni Brezzo (El Cielo), John Robinson & Figub Brazlevic (Live Life And Tell Stories), ACE SL & Tru Comers (Piece of Mine), Samy Deluxe & Morlockko Plus (In China essen Sie Hunde / Louis XIV) Peter Fox x Ghanaian Stallion x The Krauts (Ein Auge Blau) Mr Freed (FreeDom) u.a.

Enjoy!

Kefian