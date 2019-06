Musikmagazin 17.06.19 FloFilz - Transit & Various Artists

Yo!

Es herrschen heute wieder sommerliche Temperaturen im südlichen Breisgau...

Wie gut, das am letzten Freitag das neue Album von FloFilz <Transit> via Melting Pot Music erschienen ist! Flo hat sich heute vormittag sogar extra noch Zeit für ein paar Fragen zu seinem neuen Album genommen. Nach Metronom (Paris) und Cenario (Lisabon), hat es den Musiker in die britische Metropole London verschlagen. Wir reden über Fotografieren, seine Zusammenarbeit mit Robert Winter, der wieder für das großartige Cover verantwortlich ist, seine Eindrücke während einer Japan Reise, die Kollaboration mit Alfa Mist, Barney Artists, K Le Maestro, Biig Piieg und seine damit verbundene, dritte "musikaliche Städte Reise".

Get with it or get Lost!

Zudem könnt Ihr in der heutigen Sendung ein Limited Edition Album (Ja... Vinyl) mit einem 20-seitigem Photo Booklet von Robert Winter gewinnen!!! (Danke @Olski / Melting Pot Music)

Des weiteren sind in der heutigen Sendung folgende Themen vertreten:

Spaze Windu (Opaque), Raw Suppliers (Tandem), Schwan (Coffe Chop), T9 (Maestro/Antipop) u.a.

Viel Spass!

Kefian