Musikmagazin 02.12.24 Twit One & Various Artists

Yo!

Die letzte Sendung in 2024... Aber keine Angst am 6. Januar gehts schon wieder weiter!

Zu Gast in der heutigen Sendung ist niemand geringerer als Twit One - Musiker, Produzent und DJ aus Köln. Neben diversen Bandprojekten wie Testiculo Y Uno, Echomann & 4Trackboy ist er natürlich auch der Kurator der Radioshow RADIO LOVE LOVE. Zudem ist er einer der Mitbesitzer des Kölner Plattenladens Groove Attack Record Store.

Nach Fleur Earth veröffentlichte er 2009 mit dem Kölner Produzenten Hulk Hodn unter dem gemeinsamen Pseudonym Testiculo Y Uno das Album Hi-Hat Club Vol. 1 auf dem Label Melting Pot Music. Es folgte seine erste Soloproduktion, die 10"-Schallplatte Steppingstones in 2010 ebenfalls auf Melting Pot Music, gefolgt von Urlaub in der Bredoullie im Jahr 2013 auf dem Label Entbs.

Seitdem sind viele kostbare Schätze aus seiner MPC gepurzelt und auf vielen unterschiedlichen Labeln der Szene veröffentlich worden. Oldschool Boombap, Soul, Jazz und Funk sind große Einflüsse seines musikalischen Schaffens... Kurz: COOL BAP!

Seit kurzem tourt und arbeitet er mit dem Schlagzeuger Niklas Schneider und der Vibraphonistin Maxime von Koblinski als Twit I, II, Three an einem neuen Album. Im heutigen Telefon Interview reden wir über genau dieses Band Projekt, seine aktuelle EP "Nap" via Mutombo Records, den Schallplattenpreis EMIL, und sein kommendes Album mit Don Rattray (Frühjahr 2025)

Zudem mit dabei:

Don Rattray (Dedicated EP), Dufsen (Reflections), AK 420 (HAID x Creative Friends), Spaze Windu & Herr König (Beiss)

Enjoy!

Kefian