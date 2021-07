Musikmagazin 23.07.21 | Mehr Musik mit A Place To Bury Strangers, Rise Against, Meat Wave...

Unser Sommerprogramm kommt laut. Emily und Fabian präsentieren Indie/Alternative-Releases der Stunde - und Hip-Hop. Na ja, zumindest hat Fabian mit Disco! die neue Platte des melancholischen Rappers MIKE im Programm. Ebenso wie die rachsüchtige Melancholie einer EP wie Hologram, ein frischer Output der New Yorker Post-Punk-Shoegazer A Place To Bury Strangers. Meat Wave wirken auf ihrer EP Volcano Park ein bisschen pissed - und machen deshalb Punk, oder nein, etwas noch Wütenderes, melodisch wie krachig.

"Melodisch wie krachig" - eventuell die nötigen Stichworte für Emily? Mit Tschaika 21/16 und ihrem Album Prinzessin Teddymett spielt sie Prinzessinenware der unüblichen Sorte. Zwischen größtenteils instrumentalem, verfrickelten Math- und Stoner-Rock auf der einen und Jazz (!) auf der anderen Seite bewegt sich die Platte. Straight und eindringlich wie eh und je spielen Rise Against auf Nowhere Generation ihren politischen, melodischen Hardcore-Punk. Eine stete Wiedergängerin unserer Sendung ist Emilys Namensgenossin Emilie Zoé, die mit ihrer neuen Band /A\ und deren gleichnamigen Album diverse Soundpaletten nutzt, von Blues über Post-Rock bis hin zu TripHop. Emilys Auswahl für die Sendung kommt vielseitig.

Kleinod des Monats ist dieses Mal das obskure 70s-Bootleg Live On Radio Bremen der Band Kraftwerk. In ihrer Anfangsphase noch ohne Roboterallüren, dafür mit trockenen Krautrockgrooves spielt die Band einen Sound, den nicht mehr viele kennen dürften.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am Freitag, den 20. August 2021 um 17 Uhr.