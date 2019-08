Musikmagazin 26.08.19 Various Artists

Yo!

Heute gibt es wieder neues und aktuelles aus der Rap- und Beatmakerszene.

Mit dabei sind:

Georgy Whistler (Expedit Vol.23 - Time Flies), Brenk Sinatra (Midnite Ride2), Fillo & Soupbox (Gentle Notes), Rzuma (Split), Black Bear Basement (Gassi), Wilczynski & Phlocalyst (Beats With Borthers Vol.1), Hydrogenii (Another Heap of Sequences), Douniah & High John (Dream Baby), Mädness (OG) und das Hauptthema das dieses Mal vermutlich viel zu kurz kommen wird: Dude 26 mit seiner fantastischen Scheibe via Daily Concept: Universum26

Enjoy,

Kefian