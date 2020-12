Musikmagazin 28.12.20 phonographie 17 Uhr

Yo!

Die letzte Ausgabe des Montag Musikmagazin's. Wie immer mit frischen und aktuellen Liedern aus den Genre Hip Hop, Rap und Hip Hop Instrumentals.

Großes Hauptthema ist das, am 18.12.20 veröffentlichte Solo Album von phaeb namens "phonographie" . Erscheinen tut es, wie könnte es auch anders sein, über das Label Daily Concept.

Kurz vor den Feiertagen habe ich mit phaeb noch ein Telefoninterview geführt. Wir haben über sein Album gesprochen, über seine Zusammenarbeit mit IAMPAUL, der viel zu diesem Album beigetragen hat, Superkräfte - die man eigentlich gar nicht braucht, und über einen wundervollen Gedichtsband... Ach, hört doch einfach selbst! Es war für uns beide alles in allem sehr emotional.

Zudem in der Radioshow vertreten sind:

Django (All Star Game Compilation), Twit One (All Star Game Compilation), Hydrogenii (Lost Heap of Sequneces), Döll (Kultur), Wyl & Wun Two (We talk tomorrow), Der O (Blue Vanga)

Viel Spass beim Hören !

Kefian

P.s. Die Nächste Show ist am 11. Januar. Und da erscheint dann ja auch schon bald das MC René Album "Irgendwas Stimmt" via Krekpek Records ! Unser Interview ist schon in Planung ;-)