Neue Gaskraftwerke als fossile Mogelpackung

Mit den neuen Energien droht der Republik im Winter die berühmte Dunkelflaute. Um dies abzuwenden hat sich die Ampel auf 10 neue Erdgaskraftwerke geeinigt, die - so zumindest die proklamierte Absicht - eines Tages auch auf Wasserstoff umrüstbar sein sollen. Rüdiger Haude vom Solarenergie Förderverein Deutschland sieht darin eine "Mogelpackung" und vermutet auf Nachfrage, dass wieder einmal die FDP mit gutem Draht zu großen Energieerzeugern sich durchgesetzt hat. Er kritisiert auch die geplante Speicherung statt Vermeidung des Klimagases CO2 und die teuren Investitionen in die Kernfussion, die wenn überhaupt jemals erst in ferner Zukunft als Energiequelle zur Verfügung stehen wird.

jk