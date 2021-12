Neue Hoffnungen für Bulgarien und die EU: Interviews aus Sofia

In Bulgarien wurde an den 14 November ein neues Parlament gewählt – die Wahlen fanden zum dritten Mal in diesem Jahr statt. Gewonnen hat die Anti-Korruptions-Partei "Wir setzen den Wandel fort", die erst im September von zwei jungen Politiker Kiril Petkow und Assen Wassilew gegründet wurde. Die beide haben nach Studium und Aufenthalt im Ausland nach Bulgarien zurückgekehrt, sind die Gründer des Zentrum für Wirtschaftsstrategien an der Universität Sofia, das an die Harvard University angegliedert ist und in diesem Jahr kurzzeitig in einer Übergangsregierung als Minister dienten. Damit es endlich eine Regierung gibt, führen sie jetzt Koalitionsverhandlungen, übrigens online, für jeden transparent übertragen werden. Über die Hintergründe von diesen Ereignissen erzählt Viktoria Balon, die im September in Sofia Interviews mit Architektin Alexandrina Ivajlova Marinova, Dichterin, Verlegerin und Journalistin Silvia Choleva und Umweltaktivist Ivaylo Hlebarov führte.