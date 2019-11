Neuer deutscher Opferkult und Wieder-Aufbau-Selbstbewußtsein ?

Am 27. November 1994 jährt sich zu 75 Mal die Bombardierung Freiburgs. Während die Gestapo und SS in der Woche zwischen den 23.November und 30. November 1944 ihre Blutwoche gegen alle internierten Gegnerinnen als Mordwoche inszenierte, starteten die Allierten, die bereits in der burgundischen Pforte standen, die Luft-Operation "Tigerfish" zur Vorbereitung ihres Vormarsch.

Die 50. jährige Wiederkehr nahm die SPD geführte Stadtverwaltung Freiburgs zum Anlass, eine spezifische Einebnung aller "Kriegsopfer" zu lancieren plus ein Stolz auf den gelungenen Wiederaufbau.

RDL war Teil der Proteste geegn diese neudeutsche National-Schönfärberei

Fr 04.11.94 6. Ausstellungseröffnung "Jüdisches Leben in Freiburg vor und nach dem Holocaust", Einbindung in das Gedenken 50Jahre Bombardierung Freiburgs