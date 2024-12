Das Amt für öffentliche Ordnung hat am Dienstag einen Vorschlag zur Umgestaltung des Kirchplatzes im Stühlinger in den Gemeinderat gebracht. Unter dem Leitbild "Vielfalt, Miteinander, Respekt und Sicherheit" will die Stadt neben kulturellen und gastronomischen Angeboten vor allem den Punkt "Sicherheit" in den Fokus nehmen.

Der Gemeinderat hat den Vorschlag einstimmig beschlossen.