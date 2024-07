Nouveau Front Populaire - Quo vadis

Amt Tag des knappen Wahlsieg (210:207) in der Wahl des /der Präsidentin bei Konstituierung der Nationalversammlung in Frankreich durch die Macronistische Altpräsidentin des Nationalversammlung über den Kandidaten des NFP sprachen wir zu den Perspektiven des mit 182 Sitzen Wahlsiegeres NFP

Zunächst ging es über das Erscheinungsbild des FNP nach der Beansprung des Minitserpräsiddenten durch den LFI Altvorderen am Abend des 7.7.24 mit rund einem Drittel der Sitze in der Nationalversammlung und die bald zu Tage getretenen taktischen Differenzen.7:41

Dann um die reformistischen Wahlprogrammfoderungen4:07

Sowie um die Möglichkeit der Durchsetzung mit den Macronisten2:06



Nicht zur Ausstrahlung kamen.

Welche Handlungsmöglichkeiten hat eine Minderheitsregierung z.B. der Macronisten1:49

Was ist von Streikandrohungen zu Regeirungswechsel zu halten?2:16

Welche Handlungsmöglichkeiten hat der Präsident bis zu dem Ende seiner Amtszeit?1:40