Die Alte ist die Neue in der EU-Kommison wie in fanzösischer Nationaversammlung

Der Spagat der EU-Präsidentin Ursula von der Leyen zwischen den italienischen Fratinelli und den Grünen gelang. Sie konnte immerhin 401 Stimmen - trotz z.B. Abgang der kompletten FDP Gruppe um Frau Strack-Zimmermann in der Fraktion Renew - für sich als Präsidentin der Kommssion mobilisieren.

In der französischen Nationalversammlung konnte sich am gleichen 18.Juli 24 die alte Präsidentin aus dem Lager der Macronisten mit 210: 207 Stimmen mit relativer Mehrheit im dritten Wahlgang gegen den überraschend wahl "siegenden" Kandidaten des NFP (Novaue Front Populaire) durchsetzen. Während des zweiten und dritten Wahlgangs am Donnerstag sprachen wir auch hierzu mit Bernard Schmid