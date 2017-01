Obdachlose und Flüchtlinge erfrieren in Europa

Bislang sind 61 Menschen in diesem Winter in Europa erfroren. Alleine vorgestern wurden in Polen 6 Tote gefunden. Die Opfer sind meistens Obdachlose oder Flüchtlinge, wie zwei Iraker, die in Rumänien starben, nachdem sie sich auf ihrer Flucht in einem Wald verlaufen hatten. Auf Lesbos, sollen Flüchtlinge versucht haben, selbst in Zelten Feuer zu machen, um sich zu wärmen. 250 Flüchtlinge durften mittlerweile in leere Hotelzimmer umziehen.

In Warschau und anderen polnischen Städten ist gefährlicher Smog entstanden, weil ärmere Menschen billige Kohle, Müll und selbst Plastik in alten Öfen verbrennen.