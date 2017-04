Oberbürgermeister Salomon soll sich bei iranischer Partnerstadt für Freilassung von (vermeintlich) Homosexuellen einsetzen

In Isfahan, der iranischen Partnerstadt Freiburgs, wurden Mitte April offenbar 30 mutmasslich oder tatsächlich homosexuelle Männer gewaltsam verhaftet. Ihnen drohen Misshandlungen nach dem iranischen Recht. In einem offenen Brief fordern mehrere Gruppen, dass sich Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon öffentlich und bei der Partnerstadt Isfahan für die Freilassung der Verhafteten einsetzt. Zu den Kollektiven, die den offenen Brief unterzeichnet haben, zählen das Referat gegen Antisemitismus, die Grüne Alternative Freiburg, Junges Freiburg und die Linksjugend solid Freiburg. Einer der Unterzeichner ist auch der Stadtrat Simon Waldenspuhl von der Partei Die PARTEI. Mit ihm haben wir gesprochen und ihn zunächst gefragt, was man über die Verhaftungswelle gegen mutmassliche oder tatsächliche Homosexuelle in Isfahan weiss.